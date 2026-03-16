Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

BATMAN'da polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin alıkonulması iddiasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, adresin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan ve 'dış finans evi' olarak kullanılan bir yer olduğu tespit edildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arif ARSLAN/BATMAN

