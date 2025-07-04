Batman'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Batman'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma, ayağından yaralı bir şahin buldu. Yaralı şahin tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi ve iyileştikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tepecik köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında ayağından yaralı şahin buldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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