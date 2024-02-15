Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı
Batman'da Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından yapılan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından gerçekleştirildi. Vali Canalp, taziyeevinin hayırlı olmasını diledi ve vakfa teşekkür belgesi takdim etti.
Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından yapıldı.
Kardelen Mahallesinde Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından merhum Fehime Ekinci adına yaptırılan taziyeevinin açılışında konuşan Vali Canalp, taziyevinin hayırlı olmasını diledi.
Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür belgesi takdim eden Canalp, daha sonra taziyeevinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.