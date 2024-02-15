Üye Girişi
Haberler

Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı

Güncelleme:

Batman'da Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından yapılan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından gerçekleştirildi. Vali Canalp, taziyeevinin hayırlı olmasını diledi ve vakfa teşekkür belgesi takdim etti.

Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından yapıldı.

Kardelen Mahallesinde Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından merhum Fehime Ekinci adına yaptırılan taziyeevinin açılışında konuşan Vali Canalp, taziyevinin hayırlı olmasını diledi.

Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür belgesi takdim eden Canalp, daha sonra taziyeevinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Ekinci Batman Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title