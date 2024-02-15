Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı

Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından yapıldı.

Kardelen Mahallesinde Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından merhum Fehime Ekinci adına yaptırılan taziyeevinin açılışında konuşan Vali Canalp, taziyevinin hayırlı olmasını diledi.

Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür belgesi takdim eden Canalp, daha sonra taziyeevinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.