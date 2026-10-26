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Batman'da yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

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Batman'da yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi
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Batman'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Hector ile yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de kent girişinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği Hector eşliğinde araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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