Batman'da yaban hayvanları için doğaya buğday ve sakatat bırakıldı

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kıradağı, Doğuramana, Alaca ve Oğuz bölgelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla kanatlı yaban hayvanlar için 2 ton 300 kilogram buğday, yırtıcı hayvanlar için de 400 kilogram sakatat desteği sağlandı.

Valiliğin himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yemleme ve izleme faaliyetlerinin ihtiyaç duyulan alanlarda sürdürüleceği belirtildi.