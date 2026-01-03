Haberler

Batman'da yaban hayvanları için doğaya buğday ve sakatat bırakıldı

Batman'da yaban hayvanları için doğaya buğday ve sakatat bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları yapıldı. Valilik, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çeşitli bölgelerde yemleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kıradağı, Doğuramana, Alaca ve Oğuz bölgelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla kanatlı yaban hayvanlar için 2 ton 300 kilogram buğday, yırtıcı hayvanlar için de 400 kilogram sakatat desteği sağlandı.

Valiliğin himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yemleme ve izleme faaliyetlerinin ihtiyaç duyulan alanlarda sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı