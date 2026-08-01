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Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ayda Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktaları ile uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, gümrük kaçağı 9 bin 646 paket sigara, 2 laptop, 5 cep telefonu, 1 kilo 873 gram esrar, 1 kilo 22 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 73 kök kenevir ile muhtelif malzemeler ele geçirildi, 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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