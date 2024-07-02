Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada, 426 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 5 kartuş ele geçirildi.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ise 57 gram metamfetamin ve 1,11 gram eroin bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.