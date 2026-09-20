Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda SUV, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 kişi yaralandı

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda SUV, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda hafif ticari araçla SUV tipi araç çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.
Batman'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 AAL 731 plakalı SUV tipi araç ile hafif ticari araç Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan SUV tipi aracın sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA