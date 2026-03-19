Batman'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Ramazan Bayramı öncesi Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent girişinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Bıçakçı Karakolu uygulama noktasında sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı.

Denetim sırasında sürücülere emniyet kemeri kullanımı, aşırı hızdan kaçınılması, uykusuz şekilde uzun yola çıkılmaması ve trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı.

Sürücülere ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Çocuk yolculara ise kitap hediye edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Buzlar eridi! Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

Buzlar eridi! Bahçeli ile Davutoğlu arasında kritik temas
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Buzlar eridi! Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

Buzlar eridi! Bahçeli ile Davutoğlu arasında kritik temas
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım