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Batman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 34 BJF 638 plakalı hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki 34 HT 3108 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye görevlilerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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