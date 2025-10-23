Haberler

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

  • Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı.
  • Kazada 6 kişi yaralandı.
  • Elektrikli bisikletteki iki çocuğun hayati tehlikesi var.
  • Kaza Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 6 YARALI

Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ç. (40) yjnetimindeki 59 AFL 715 plakalı hafif ticari araç ile B.C.G.'nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

İKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
