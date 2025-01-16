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Batman'da Tırda 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Tırda 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda bir tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonda tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta kent girişinde bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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