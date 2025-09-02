Haberler

Batman'da Tekstil Çalışanlarına Bağımlılık Eğitimi

Batman'da Tekstil Çalışanlarına Bağımlılık Eğitimi
Güncelleme:
Batman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bağımlılık eğitimi programı düzenledi. Eğitimde madde ve teknolojik bağımlılık konuları ele alındı ve toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Batman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tekstil çalışanlarına yönelik bağımlılık eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimince, tekstil çalışanlarına yönelik bağımlılık eğitimi programı düzenlendi.

Eğitimde, madde ve teknolojik bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programları ile başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun tamamında bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com
500
