Batman'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Batman'ın Güvercin köyü mevkiinde merada otlayan bir keçi, 5 metrelik boş su kuyusuna düştü. Hayvan sahibi, kuyu sesi duyarak yetkililerden yardım talep etti. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla keçiyi kurtardı.

Batman'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Güvercin köyü mevkisinde merada otlanan keçi, 5 metrelik boş su kuyusuna düştü.

Kuyudan keçi sesi duyan hayvan sahibi, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla keçiyi kuyudan çıkardı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
