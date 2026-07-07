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Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Batman'da sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 70 yaşındaki Musa Tan, hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganları arıyor.

BATMAN'da sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Musa Tan (70), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Temmuz'da öğleden sonra Hilal Mahallesi 3710'uncu Sokak'ta meydana geldi. Musa Tan, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tan, çevredekiler tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, olay yerinde bir mermi çekirdeği bulundu.

Hastanede tedavisi süren Musa Tan, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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