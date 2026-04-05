Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da husumetli taraflar arasında çıkan kavgada Sait Beştaş hayatını kaybetti. Olayda bir kişi daha gözaltına alındı.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan Sait Beştaş (47) ile S.B ve babası A.B, Meydan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir adreste görüşmek üzere bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.B. silahla Beştaş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Beştaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.B. ve A.B'yi suç aleti olduğu değerlendirilen ruhsatsız silahla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
