Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan Sait Beştaş (47) ile S.B ve babası A.B, Meydan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir adreste görüşmek üzere bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.B. silahla Beştaş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Beştaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.B. ve A.B'yi suç aleti olduğu değerlendirilen ruhsatsız silahla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.