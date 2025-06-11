Batman'da Şiddetli Rüzgar İnşaatta Hasara Neden Oldu

Batman'da Şiddetli Rüzgar İnşaatta Hasara Neden Oldu
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Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar, Bayındırlık Mahallesi'nde inşaatta yürütülen çalışmalarda düşmelere yol açtı. 8 katlı bina çatısında kullanılan malzemeler rüzgarla yere düştü ve satış ofisinde hasara sebep oldu.

Batman'da şiddetli rüzgar etkili oldu.

Bayındırlık Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden 8 katlı binanın çatı yapımında kullanılan malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle düştü.

Düşen paneller, bina önünde bulunan satış ofisinde hasara neden oldu.

Paneller inşaat elemanlarınca bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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