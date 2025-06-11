Batman'da Şiddetli Rüzgar İnşaatta Hasara Neden Oldu
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar, Bayındırlık Mahallesi'nde inşaatta yürütülen çalışmalarda düşmelere yol açtı. 8 katlı bina çatısında kullanılan malzemeler rüzgarla yere düştü ve satış ofisinde hasara sebep oldu.
Batman'da şiddetli rüzgar etkili oldu.
Bayındırlık Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden 8 katlı binanın çatı yapımında kullanılan malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle düştü.
Düşen paneller, bina önünde bulunan satış ofisinde hasara neden oldu.
Paneller inşaat elemanlarınca bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel