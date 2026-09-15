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Batman’da seyir halinde alev alan otomobil yandı

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BATMAN’ın Beşiri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Beşiri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Beşiri Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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