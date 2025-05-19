Batman'da Savaro Deresi Islah Çalışmaları İncelendi

Batman'da Savaro Deresi Islah Çalışmaları İncelendi
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Savaro Deresi'ndeki ıslah çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin önemini vurgulayan Canalp, yapılan çalışmaların birçok mahalleyi sel riskine karşı koruyacağını açıkladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ıslah çalışmalarının yürütüldüğü Savaro Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Canalap, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile Savaro Deresi'nde yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, burada gazetecilere, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin eksiksiz şekilde kurulması gerektiğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla Seyitler, Güneykent, Huzur, Karşıyaka, Çamlıca ve Petrolkent mahallelerinin sel riskine karşı korunacağını kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

"Modern kentlerin altyapısının da iyi olması gerekiyor. Kanalizasyon, su ve yağmur suyu sistemlerinin tam olması gerekiyor. Proje kapsamında, Batman şehir merkezinden geçen derelerin ıslahı yerine, bir kuşaklama kanalıyla tüm derelerin suları toplanarak İluh Deresi'ne aktarılacak ve oradan da Batman Çayı'na ulaştırılacak. Bu sayede, şehir merkezindeki su baskını riskini azaltacaktır."

Nasıroğlu da projenin Batmanlılara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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