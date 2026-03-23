Batman'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İlçeye bağlı Kıra dağı mevkisinde Yunus Taş (26) idaresindeki 34 EGK 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak