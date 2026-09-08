Batman'da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi
BATMAN’da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasında, sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi.
BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasında, sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde sanayi tüpleri yüklü kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında dedektör narkotik köpeğiyle yapılan aramada, köpeğin sanayi tüplerine tepki vermesi üzerine 4 tüp kesilerek açıldı. Tüplerin içine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,