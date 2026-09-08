Batman'da sanayi tüplerinde 87 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da sanayi tüplerinin içerisine saklanmış 87 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde sanayi tüpü taşıyan şüpheli bir kamyon durduruldu.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada boş tüplerin içerisine saklanmış 87 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA