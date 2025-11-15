Batman'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

BATMAN'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gün boyunca aralıklarla süren sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi için çalışma başlattı. Sağanak, Sason ilçesinde de etkili oldu.