Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı

Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'nda çökme meydana geldi. Batman Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi, köprü ayaklarının aşınmasına sebep oldu ve yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.

Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Çayı'nda sağanak nedeniyle seviyesi yükselen su, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.

Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Hasar gören yol dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü