Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı
Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'nda çökme meydana geldi. Batman Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi, köprü ayaklarının aşınmasına sebep oldu ve yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.
Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Çayı'nda sağanak nedeniyle seviyesi yükselen su, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.
Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.
Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.
Hasar gören yol dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak