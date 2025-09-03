Haberler

Batman'da Ruhsatsız Yapı Yıkıldı

Batman Belediyesi, imar kirliliğine yol açan ruhsatsız bir yapıyı yıkarak kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Tılmerc Mahallesi'nde hazine arazisine inşa edilen 2 katlı betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sağlıklı, güvenli bir çevre oluşturmak için imar kirliliğine yol açan kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünce Tılmerc Mahallesi'nde hazine arazisine yapım aşamasında olan ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının alınan kararın ardından yıkımı yapıldı.

Açıklamada, kaçak yapılarla mücadelenin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
