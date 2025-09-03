Batman'da Ruhsatsız Yapı Yıkıldı

Batman Belediyesince ruhsatsız 2 katlı bir yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sağlıklı, güvenli bir çevre oluşturmak için imar kirliliğine yol açan kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünce Tılmerc Mahallesi'nde hazine arazisine yapım aşamasında olan ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının alınan kararın ardından yıkımı yapıldı.

Açıklamada, kaçak yapılarla mücadelenin kesintisiz devam edeceği bildirildi.