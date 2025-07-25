Batman'da Riskli Yapıların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

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Batman Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli yapıların yıkımını sürdürüyor. 14-25 Temmuz tarihleri arasında tespit edilen 8 riskli yapının yıkımları gerçekleştirildi.

Batman Belediyesince kentte riskli yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli yapıların dönüşüm sürecinin sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 14-25 Temmuz'da tespiti yapılan ve riskli yapı kararı alınan 8 yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve yapı sahiplerinin anlaştığı yıkım firmalarınca yürütülen çalışmalarda, belediye ekiplerince de yıkım sürecinde ruhsat düzenlemeleri, resmi tebligatlar, yıkım izinleri, raporlama ve saha denetimlerinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, riskli yapıların yerinde ve güvenli dönüşümüne önem verildiği, kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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