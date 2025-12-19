Haberler

Park halindeki otomobilde direksiyon başında ölü bulundu

Park halindeki otomobilde direksiyon başında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında hareketsiz bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 16 BZ 624 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü

90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
title