Batman'da otomobil hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
BATMAN'da 2 şüphelinin park halindeki otomobili çaldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, 18 Aralık'ta gece saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen görüntülerden şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

