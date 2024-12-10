Batman'da Özgürlük Bulvarı Yenileme Çalışmaları Denetlendi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Özgürlük Bulvarı'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Batman Belediyesi tarafından bulvarda başlatılan yenileme çalışmalarını denetleyen Canalp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Canalp, çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Bulvarın kent için yeni bir nefes alanı olacağını aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Diğer alanlarda olduğu gibi bu bulvar üzerinde de hem alt yapıyı hem üst yapıyı yeniliyoruz. Bu yolun altından geçen bütün yağmur suları, kanalizasyon hatları bunların hepsini yeniledik. Buna ilaveten de üst yapı olarak yolu tekrar yaptık. Yolun ötesinde de kaldırımlarımızı yeniledik. Aydınlatma sistemini bu bulvar üzerinde de kuruyoruz."