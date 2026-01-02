Haberler

Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Batman'da Hilal Mahallesi'nde oyun oynarken sandalyeye sıkışan küçük kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Batman'da oyun oynarken sandalyeye sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hilal Mahallesi'nde yaşayan küçük kız çocuğu, oyun oynadığı sırada sandalyeye sıkıştı.

Ailesi çocuğu çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com
