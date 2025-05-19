Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samanyolu köyünde Yunus Emre E. idaresindeki 27 BMJ 11 plakalı otomobil, camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T'ye (57) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, İsmail T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki İmihan İ. (29), sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmail T'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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