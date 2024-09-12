Batman'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer Karataş. (80), ağır yaralandı. Kadın sürücü Z.G. ise gözaltına alındı.

Kaza, öğleden sonra Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Karataş'a, Z.G. adlı kadın sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ömer Karataş (80), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Z.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/ BATMAN,