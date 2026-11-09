Batman'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı, sürücü yaralandı

Batman'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'da Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen ve biri otobüs olan 4 araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı; araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılıp Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Kerim A'nın (21) kullandığı 06 AP 9187 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, biri otobüs olmak üzere 4 araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Kerim A. ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA