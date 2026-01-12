Haberler

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri B.D, S.A. ve A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com
500

