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Batman'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Batman'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 AUS 806 plakalı otomobil ile 48 KL 639 plakalı kamyon, Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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