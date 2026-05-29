Otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali öldü

BATMAN'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kazım Arıca Caddesi ile 2126 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokağa dönüş yapan Ö.A.'nın kullandığı 35 AHK 346 plakalı otomobil, Cumali Gül'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı