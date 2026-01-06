Haberler

Yolcunun midesinden 472 gram metamfetamin çıktı

Batman'da durdurulan otobüste hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu yolcunun midesinden 472 gram metamfetamin çıktı. Şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan otobüste hareketlerinden şüphelenilen yolcunun midesinden 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin çıktı. Yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kent girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Hareketleri şüpheli bulunan yabancı uyruklu bir yolcunun, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yutarak aldığı belirlenen 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin doğal yollarla çıkarılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
