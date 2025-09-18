Haberler

Batman'da Orman Ürünleri Kaçakçılığına Karşı Denetim

Batman Orman İşletme Müdürlüğü, orman ürünleri kaçakçılığına karşı denetim gerçekleştirdi. Valilik, kontrol noktalarında yapılan denetimlerde yasal olmayan odun yüklerine el konulacağını bildirdi.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce orman ürünleri kaçakçılığına karşı denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Gercüş, Sason ve Kozluk ilçesinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında yapılan denetimde, odun taşıyan araçların belgeleri incelendi, yüklerin yasal olup olmadığı kontrol edildi.

Usulsüzlük tespit edilen durumlarla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, orman alanlarında izinsiz açma, ağaç kesme ve işgale karşı mücadelelerinin sürdüğünü ve usulsüzlük tespit edilmesi durumunda yasal işlemler yapılacağını kaydetti.

