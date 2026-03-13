Haberler

Batman'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte daha önce meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının firari şüphelisinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 10 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda; 'Nitelikli yağma' ve 'silah ticareti' dahil 3 ayrı suçtan aranan M.A.H. ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S., 'yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle yağma' suçundan aranan M.A. ile M.C.D. saklandıkları adreste yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.D. savcılıkça serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

