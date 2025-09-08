Batman'da Okul Servislerine Eğitim Verildi

Batman'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla denetlenen 250 okul servisinin sürücüsüne eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Hilal Mahallesi'ndeki Sürücü Akademisi'nde 250 servisin denetimi yapılarak, sürücülerine eğitim verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Yusuf Çalışkan, gazetecilere, yeni eğitim öğretim yılının başladığını, çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Çalışkan, şöyle konuştu.

"Servis araçlarının kontrollerinin ardından şoförlerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıda, başta hız, emniyet kemeri ile öğrenci indirme ve bindirme kurallarına riayet etmeleri gibi genel trafik ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Eğitim öğretim dönemi boyunca kazaların yaşanmadığı, öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde ev ve okulları arasında seyahat gerçekleştirmelerini temenni ediyoruz."