Haberler

Batman'da 7 okul servisi sürücüsüne ceza

Batman'da 7 okul servisi sürücüsüne ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da yapılan denetimlerde okul servisleri kontrol edildi ve kurallara uymayan 7 sürücüye toplamda 35 bin 639 lira ceza kesildi.

Batman'da okul servislerine yönelik denetimlerde 7 sürücüye toplam 35 bin 639 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde servis araçları kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye işlem yapılarak 35 bin 639 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu