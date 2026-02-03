Batman'da 7 okul servisi sürücüsüne ceza
Batman'da yapılan denetimlerde okul servisleri kontrol edildi ve kurallara uymayan 7 sürücüye toplamda 35 bin 639 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde servis araçları kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye işlem yapılarak 35 bin 639 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel