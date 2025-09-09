Batman'da Okul Servis Araçları Denetlendi

BATMAN'da öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla 250 okul servis aracı denetlendi, şoförlere uygulamalı eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Sürücü Akademisi'nde düzenlenen uygulamada 250 okul servis aracı kontrolden geçirildi. Araçların iç ve dış aksamları denetlenirken, sürücülere hız, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci indirme-bindirme kuralları gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca ekiplerin sahada denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

'TRAFİK TİMLERİ OLARAK SAHADA OLACAĞIZ'

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Yusuf Çalışkan: "Başta öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni Eğitim Öğretim Dönemi ile alakalı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak, ilimiz Sürücü Akademisi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde servis şoförlerimizle bir araya geldik. Servis şoförlerimizle gerçekleştirecek olduğumuz eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri öncesinde, okul servis araçlarımızın iç ve dış aksam kontrollerini gerçekleştirdik. Servis araçlarının kontrolleri akabinde, okul servis şoförlerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıda, başta hız, emniyet kemeri, öğrenci indirme-bindirme kurallarına riayet etmeleri noktasında genel trafik ile alakalı bilgilendirmelerde bulunduk. 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi boyunca, başta İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Ekipleri, sonrasında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri olarak sahada olacağımızı, denetimlerimizin süreklilik arz edeceğini kendilerine bildirdik. Temennimiz, eğitim-öğretim dönemi boyunca kazaların yaşanmadığı, öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evleri ve okulları arasında seyahat gerçekleştirmeleridir" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,