Haberler

Ayşegül öğretmen, evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gercüş ilçesinde iki gündür haber alınamayan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve cansız bedeni ile karşılaştı. Soruşturma başlatıldı.

Gercüş Koçak Ortaokulu'nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

