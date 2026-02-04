Batman'da öğrencilere YEDAM tanıtıldı
Yeşilay Batman Şubesi ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda 100 öğrenciye bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verildi.
Batman'da öğrencilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) anlatıldı.
Yeşilay Batman Şubesi ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Sivil Toplum Merkezinde düzenlenen programda 100 öğrenciye Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgi verildi.
Etkinlikte öğrencilerle söyleşi yapılarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel