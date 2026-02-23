Hafif ticari araçtaki metamfetamini 'Mailo' buldu

Haberler

Batman'da polis ekipleri, yaptıkları operasyonda bir hafif ticari araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kent girişinde durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

