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Batman'da motosikletli 2 kişi, park halindeki otomobili yanıcı maddeyle ateşe verdi

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Batman'da motosikletli 2 kişi, park halindeki otomobili yanıcı maddeyle ateşe verdi
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Batman'da motosikletle gelen 2 kişi, dün saat 03.45 sıralarında Belde Mahallesi'nde park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler motosikletle kaçtı; yangını itfaiye söndürdü, polis yakalama çalışması başlattı.

BATMAN'da motosikletle gelen 2 kişi, park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Belde Mahallesi 3244'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle 2 kişi geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, otomobilin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Otomobil kısa sürede alev alırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle gelişi, otomobile yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve aracı ateşe veren şüphelinin alevlerden son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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