Batman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Batman'ın Petrol Mahallesi'nde bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü ve kimliği belirsiz yaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhammed Ç'nin (22) kullandığı 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.
Kazada, sürücü ile yaya ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak