Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü

BATMAN'da motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Çelik (22) yönetimindeki 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinde kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
