Batman'da Motosiklet Sürücüleri İçin Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Batman'da trafik kazalarının önüne geçebilmek ve motosiklet sürücülerinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Sürücü Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitime, 25 motokurye ve motosiklet sürücüsü katıldı.

Programda verilen teorik eğitimlerin ardından motosiklet parkurunda pratik sürüş eğitimi gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Başkomiser Ali Özkan, eğitimlerin İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde verildiğini söyledi.

Kentte meydana gelen trafik kazalarının azaltılması amacıyla paket servis taşımacılığı yapan motokuryeler ve motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiklerini aktaran Özkan, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Batman Motosiklet Tutkunları Derneği Başkanı Bünyamin Cihan da olası motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla toplandıklarını, Sürücü Akademisi'nde İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eğitime katıldıklarını anlattı.

Cihan, alınan teorik ve pratik eğitimle sürüş becerilerini daha ileri seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Motosiklet sürücüsü Remzi Örgen de kazalara karşı farkındalık eğitimi düzenlediği için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.