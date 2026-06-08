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Batman'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Batman'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Batman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralanırken, kaza başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.

BATMAN'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde Turgut Özal ile Mahatma Gandi bulvarlarının kestiği kavşakta meydana geldi. Kerem S. yönetimindeki 72 ACL 004 plakalı motosiklet ile Ali T.'nin kullandığı 06 EIJ 611 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Kerem S. ile Ali T. ve motosikletlerden birinde bulunan Furkan Ö. (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kerem S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza, aynı güzergahta seyreden başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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